В купе не работал кондиционер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми отсудила у «Федеральной пассажирской компании» компенсацию за поездку в душном купе. Неудачное путешествие состоялось в 2017 году.

Летом 2017 года жительница Перми вместе с детьми отправилась на поезде Пермь — Адлер. Позже женщина заявила, что на протяжении всей поездки в купе не работал кондиционер и ощущался повышенный уровень шума, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. По возвращении в Пермь женщина подала в суд на «Федеральную пассажирскую компанию».

По утверждениям пермячки, из-за нарушения санитарных норм у нее начались проблемы с акклиматизацией в месте назначения. «В пользу пермской семьи взыскана компенсация морального вреда в размере 9 000 рублей и штраф в размере 4 500 рублей. Решение не вступило в законную силу», — говорится в решении суда.