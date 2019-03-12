Россиянка отсудила компенсацию за путешествие на Черное море в душном вагоне

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 19:29
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, доступная среда, ржд, российские железные дороги, купе для инвалидов
В купе не работал кондиционерФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми отсудила у «Федеральной пассажирской компании» компенсацию за поездку в душном купе. Неудачное путешествие состоялось в 2017 году.

Летом 2017 года жительница Перми вместе с детьми отправилась на поезде Пермь — Адлер. Позже женщина заявила, что на протяжении всей поездки в купе не работал кондиционер и ощущался повышенный уровень шума, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. По возвращении в Пермь женщина подала в суд на «Федеральную пассажирскую компанию».

По утверждениям пермячки, из-за нарушения санитарных норм у нее начались проблемы с акклиматизацией в месте назначения. «В пользу пермской семьи взыскана компенсация морального вреда в размере 9 000 рублей и штраф в размере 4 500 рублей. Решение не вступило в законную силу», — говорится в решении суда.

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