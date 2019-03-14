Все, вот и Белый дом «сломался»: Трамп заявил, что ставит на прикол все Боинги 737 Мах 8 и Мах 9 из соображений безопасности. Те Боинги, которые сейчас находятся в воздухе, долетят до пунктов назначения, но в воздух снова не поднимутся - до особого решения. Глобальное единодушие.