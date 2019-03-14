Решение стран приостановить полеты Boeing 737 MAX — это глобальное единодушие. Такие мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем twitter-аккаунте.
«Все, вот и Белый дом „сломался“. Глобальное единодушие», — написал Пушков.
Все, вот и Белый дом «сломался»: Трамп заявил, что ставит на прикол все Боинги 737 Мах 8 и Мах 9 из соображений безопасности. Те Боинги, которые сейчас находятся в воздухе, долетят до пунктов назначения, но в воздух снова не поднимутся - до особого решения. Глобальное единодушие.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 марта 2019 г.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли. Среди жертв крушения числятся трое россиян.
После трагедии Великобритания, Франция и Германия объявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX, а авиакомпании стали отказываться от эксплуатации модели самолета. Первой в России приостановила полеты Boeing 737 MAX авиакомпания S7, позднее от них отказалась авиакомпания Utair. «Уральские авиалинии» приняли решение не отказываться от Boeing 737 в надежде, что модель будет доработана после расследования причин авиакатастрофы.
Вечером 13 марта президент США Дональд Трамп заявил о прекращении полетов Boeing 737 MAX до особого распоряжения. Позже авиастроительная корпорация Boeing направила Федеральному правлению гражданской авиации США предложение приостановить на время полеты самолетов 737 MAX, напоминает агентство Nation News.