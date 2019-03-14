Пушков оценил решение стран приостановить полеты Boeing 737 MAX. «Глобальное единодушие»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 09:32
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В мире приостановлены полеты Boeing 737 MAXФото: Википедия

Решение стран приостановить полеты Boeing 737 MAX — это глобальное единодушие. Такие мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем twitter-аккаунте.

«Все, вот и Белый дом „сломался“. Глобальное единодушие», — написал Пушков.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли. Среди жертв крушения числятся трое россиян.

После трагедии Великобритания, Франция и Германия объявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX, а авиакомпании стали отказываться от эксплуатации модели самолета. Первой в России приостановила полеты Boeing 737 MAX авиакомпания S7, позднее от них отказалась авиакомпания Utair. «Уральские авиалинии» приняли решение не отказываться от Boeing 737 в надежде, что модель будет доработана после расследования причин авиакатастрофы.

Вечером 13 марта президент США Дональд Трамп заявил о прекращении полетов Boeing 737 MAX до особого распоряжения. Позже авиастроительная корпорация Boeing направила Федеральному правлению гражданской авиации США предложение приостановить на время полеты самолетов 737 MAX, напоминает агентство Nation News.

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