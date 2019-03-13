Utair приостановила покупку опасных Boeing 737 MАХ

Компания рассматривала вариант обновления парка 30 бортами Boeing 737 MАХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Utair отложит покупку Boeing 737 MАХ до обнародования результатов проверки самолетов на безопасность. Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе перевозчика. Ранее появлялась информация, что авиакомпания собирается приобрести 30 таких самолетов.

«В парке Utair нет Boeing 737 MАХ. Utair ждет результатов расследования и не планирует получать Boeing 737 MАХ, пока не получит 100% гарантию его безопасности от производителя», — сказали в компании.

Ранее несколько авиаперевозчиков приняли решение отказаться от эксплуатации новейших «Боингов» после крушения самолета в Африке, где 10 марта разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Например, авиакомпания S7, в авиапарке которой насчитывается два самолета того же типа, отказалась эксплуатировать модель до получения более подробных сведений о причинах катастрофы в Африке. Ряд стран уже объявил о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8. Среди них Великобритания, Франция и Германия.