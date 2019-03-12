Авиакомпания S7 отказалась летать на новых Boeing после авиакатастрофы

S7 отказалась летать на новом Boeing до выяснения причин авиакатастрофы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская авиакомпания S7 решила временно отказаться от полетов на новейших Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения самолета этого типа в Эфиопии.

Эмбарго вступит в силу в среду, 13 марта с 00:01 по московскому времени, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию. Решение о приостановке полетов может быть пересмотрено только после получения более подробных сведений о причинах катастрофы лайнера Ethiopian Airlines 10 марта. В авиапарке S7, как отмечается, два самолета этого типа. Другие российские перевозчики не эксплуатируют модель 737 MAX 8.

Ранее, как напоминает Life, в Евросоюзе также запретили полеты на указанной модели самолета. Свое небо для новых Boeing закрыла Германия, Франция, Австрия, Ирландия и Великобритания. Авиакатастрофа произошла утром 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines упал недалеко от города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, находившихся на на борту, в том числе трое россиян.