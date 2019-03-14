Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов учредил новую награду. 12 марта он подписал постановление о создании знака «Почетный наставник». Вместе с губернаторской наградой будут вручать и премию в 150 тысяч рублей.
«Знаком отличия награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников», — говорится в губернаторском постановлении.
Новым губернаторским знаком отличия будут награждаться специалисты всех сфер деятельности, которые не менее трех лет занимаются наставнической деятельностью, передают свой опыт молодежи, помогают молодым специалистам адаптироваться на рабочем месте и преодолеть производственные трудности.
Претендентов на награду губернатор может выбирать лично или рассматривать кандидатов, которых ему представляют члены правительства, руководители региональных ведомств, главы муниципалитетов по ходатайствам местных предприятий.