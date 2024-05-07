Югорское крыло «Партии пенсионеров» планирует экспансию в ЯНАО

07 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорское крыло РППСС планирует расширить влияние на Ямал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Югорское крыло «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) планирует экспансию на Ямал. Источники «Погон» сообщают, что после перестановок в «тюменской матрешке» и зачисток сторонников экс-руководителя реготделения Владимира Селиванова, которого партийцы из ХМАО заподозрили в саботаже и лоббировании интересов тюменского лидера СРЗП Владимира Пискайкина, «пенсионеры» ищут сторонников на севере. «Партия пенсионеров ищет сторонников на Ямале. В регионе, в отличие от соседей из Югры, где крыло достаточно сильное, партия не представлена, однако планируется открыть там региональное отделение. Таким образом партия начинает подготовку к выборам в ямальское заксобрание, которые пройдут в 2025 году», — сообщает инсайдер. Лидер югорских «Пенсионеров» — депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев, — в беседе с журналистом URA.RU подтвердил, что планы по открытию отделения партии на Ямале есть, но реализация их требует времени. «Сложности в том, что мы в регионе никак не представлены, поэтому вопрос участия в выборах партийцев в ямальское заксобрание остается открытым», — уточнил политик. Ранее URA.RU писало, что тюменское отделение РППСС избавилось от влияния справедливороссов. Новым главой реготделения стал Иван Марьин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорское крыло «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) планирует экспансию на Ямал. Источники «Погон» сообщают, что после перестановок в «тюменской матрешке» и зачисток сторонников экс-руководителя реготделения Владимира Селиванова, которого партийцы из ХМАО заподозрили в саботаже и лоббировании интересов тюменского лидера СРЗП Владимира Пискайкина, «пенсионеры» ищут сторонников на севере. «Партия пенсионеров ищет сторонников на Ямале. В регионе, в отличие от соседей из Югры, где крыло достаточно сильное, партия не представлена, однако планируется открыть там региональное отделение. Таким образом партия начинает подготовку к выборам в ямальское заксобрание, которые пройдут в 2025 году», — сообщает инсайдер. Лидер югорских «Пенсионеров» — депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев, — в беседе с журналистом URA.RU подтвердил, что планы по открытию отделения партии на Ямале есть, но реализация их требует времени. «Сложности в том, что мы в регионе никак не представлены, поэтому вопрос участия в выборах партийцев в ямальское заксобрание остается открытым», — уточнил политик. Ранее URA.RU писало, что тюменское отделение РППСС избавилось от влияния справедливороссов. Новым главой реготделения стал Иван Марьин.