Почти половина общепита «тюменской матрешки» торгует непроверенными продуктами

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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бар, кафе, ресторан, посуда
Почти 44% общепита «тюменской матрешки» на зарегистрированы во ФГИС «ВетИС» Фото: