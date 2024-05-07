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23:58
В Екатеринбурге столкнулись мотоцикл и машина такси. Фото
23:37
Впервые с начала паводка все гридропосты реки Ишим зафиксировали снижение воды
23:37
«Коммерсант»: Unicredit сворачивает бизнес в РФ быстрее Raiffeisen
На Украине заявили о покушении на Зеленского: главное о СВО к 7 мая
23:30
Команда Собчак заявила, что свердловчане четверо суток без света, энергетики опровергают. Фото
23:12
Почти половина общепита «тюменской матрешки» торгует непроверенными продуктами
22:52
Путин разрешил «Лакра Синтез» выкупить «дочку» немецкой химкомпании
Путин подписал новый майский указ: какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем
22:49
Путин разрешил «Граталю» приобрести долю в «Газпромнефти — Битумные материалы»
22:33
В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился еще на 12 сантиметров
22:30
С фирмы-банкрота депутата гордумы Челябинска Олега Иванова сняли аресты
День создания Вооруженных Сил РФ 7 мая: как у страны появилась современная армия
22:15
Мэрия в ЯНАО пытается расторгнуть контракт с подрядчиком, замешанным в коррупции
22:15
Путин обозначил главные ценности России на первых встречах после инаугурации
21:53
За задержанную журналистку Кеворкову поручились Проханов, Меркачева и Шевченко
Мишустин выполнил последнее на своем посту поручение Путина
21:53
В полиции ХМАО сообщили причину возгорания машины на мосту через Обь. Видео
21:43
Подаренного Путину белого оленя отправят из ЯНАО в Москву этим летом. Инсайд
21:35
США пообещали 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве
У партий есть вопросы к новому премьеру
21:30
Путин пообещал увеличить пенсии и доходы россиян
1
21:20
Путин поручил увеличить рождаемость и продолжительность жизни в РФ
21:20
Тюменский миллиардер банкротит «Гугл»
Какие автомобили подорожали в России в мае
21:09
Путин потребовал увеличить МРОТ до 35 тысяч
21:00
Путин поручил обеспечить россиян жильем
1
20:56
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Как мировые лидеры и СМИ отреагировали на инаугурацию Путина
20:56
Мэр Нового Уренгоя рассказал, когда в городе возобновятся массовые шествия
20:53
Владелец уральских газет и журналов избавляется от бизнеса
1
20:51
В Екатеринбурге без вести пропал москвич
Путин присягнул России, элиты — Путину
20:50
Спикер думы ХМАО проверил, как Нижневартовск подготовлен к строительному сезону
20:48
Артюхов отметил сплоченность жителей ЯНАО после инаугурации президента: главное 7 мая
20:47
Волонтеры раскрыли подробности исчезновения школьницы в Краснокамске
Почему Россия не имеет отношения к покушению на Зеленского
20:45
Почему студентка из Африки, станцевавшая тверк на Вечном огне в ХМАО, получила условный срок
20:37
РБК: власти обсудят смену главы Минспорта РФ
20:36
Музыкант Фадеев представит на 9 Мая песню о героях, записанную с детьми. Видео
СБУ заявила о попытке взять Зеленского в заложники и убить: что известно
20:31
Помощник депутата Госдумы Бурматова с фронта идет на выборы в гордуму Челябинска
20:26
Полковнику ФСБ в отставке Фролову грозит 14 лет за взяточничество
20:24
Стала известна личность екатеринбуржца, сорвавшегося с горящей высотки
1
Бывший депутат Рады назвал два сценария снятия с должности Зеленского
20:23
В Перми завершились поиски пропавшей певицы
1
20:19
В Тюменской области сдвинулись сроки пика паводка
20:15
В Перми банда с несовершеннолетним украла у пенсионеров 3 млн рублей
Как проходила торжественная церемония инаугурации Путина. Фоторепортаж
20:08
Путин назначил нового посла в Хорватии
20:07
Из «Гринвича» съезжают итальянские магазины женского белья. Фото
1
20:05
Власти ЯНАО рассказали, какие жилые дома вошли в программу капремонта
Пять главных пунктов пятого президентского срока Путина
20:04
Власти Кургана рассказали, когда начнется движение по мосту, закрытом из-за паводка
20:03
В Екатеринбурге наркоман выбросился из окна многоэтажки. Фото
20:03
На СВО погиб наводчик из Пермского края Андрей Попов
Что пообещал Путин россиянам на церемонии инаугурации: главные заявления
20:02
Тюмень готовится к атаке дронами
19:55
Рошаль забеспокоился о здоровье Путина после инаугурации
3
19:54
Министр вернул воду свердловчанам после скандала с директором «Водоканала». Фото, видео
Ведущие Екатеринбурга вели эфир голыми и спасали гостей коньяком
19:52
Путин трогательно встретился со своей школьной учительницей. Видео
1
19:44
Выжившего в жутком пожаре в высотке Екатеринбурга обвиняли в похищении ребенка
19:43
На здании мэрии Перми планируют установить памятную доску о визите императора
Инаугурация президента России Владимира Путина: онлайн-трансляция
19:41
Прокуратура ХМАО вступилась за избитую женщину, которой не помогли в полиции
19:40
Бизнесмену, чей высотник погиб в Златоусте, грозит до пяти лет тюрьмы
19:37
Лукашенко прокомментировал внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
Чего ожидать Москве во время инаугурации Путина: погода, перекрытие дорог. Карта
19:36
Newsweek: вещи автогонщика Михаэля Шумахера продали для финансирования ВСУ
1
19:30
Дочь погибшего на СВО пермяка победила в конкурсе и пожертвовала деньги бойцам
19:20
Госдума утвердит новый состав правительства максимально быстро
1
Какие страны публично отказались принять участие в инаугурации Владимира Путина
19:18
В Перми взлетели цены на услуги шиномонтажа
1
19:12
Украинцы потребовали от Зеленского ввести иностранные войска в страну
2
19:08
На Украине выставили на продажу активы российского бизнесмена Саввиди
1
19:01
В Москве арестовали журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма
19:01
В Тобольске займутся сохранением объектов культурного наследия
19:00
Суд привлек мэрию Ноябрьска соответчиком по иску скандального депутата. Инсайд
19:00
Перед челябинцами на День Победы выступят Григорий Лепс и духовые оркестры. Афиша
18:51
В Аргентине начался суд по экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
1
18:49
В Челябинске военная техника застряла в пробке после репетиции парада Победы. Фото
18:48
Власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь
18:46
Артюхов прокомментировал речь Путина на инаугурации. Видео
18:40
Российские бойцы ударили по штабу ВСУ в Харьковской области во время совещания
18:39
МЧС Пермского края потребовало театр «У Моста» освободить пожарную каланчу
18:37
В курганской больнице отделение закрыли на капремонт
18:34
Суд в Перми отказался отменить национализацию ЧЭМК
1
18:30
Роза Сябитова назвала главную ошибку женщин в отношениях с мужчинами
5
18:29
Транспортное предприятие властей Сургута пожаловалось в прокуратуру на экс-подрядчика
4
18:28
Алина Кабаева прокомментировала церемонию инаугурации Путина
2
18:25
Полпред Якушев поздравил Путина с инаугурацией
18:24
Челябинский водитель погиб в ДТП с автобусом. Фото, видео
18:24
Аферист, помогавший отобрать квартиру у свердловской семьи, скрылся за границей
18:23
Пермяков предупредили о продаже фальшивых билетов на Дягилевский фестиваль
18:21
Власти Перми на праздники организуют остановки автобусов около кладбищ
18:19
В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов
18:19
Названы районы, где продаются самые дорогие квартиры на вторичке в Челябинске. Инфографика
1
18:15
На пермском заводе, который делает заряды к ракетам «Вихрь», свободны десятки рабочих мест
18:14
Евросоюз планирует санкциями ударить по новому газовому проекту России
2
18:11
Челябинца с позывным «Дед» в 77 лет взяли на службу по контракту
18:09
На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба
1
18:06
Сотрудница «Почты России» в ЯНАО получила срок за хищения у земляков
18:05
«Гортранс» Екатеринбурга устроил опасные ловушки для автохамов. Фото, видео
18:03
Майя Санду извинилась, что назвала Россию страной иноагента Дудя
3
18:03
Сенатор Муратов решил усилиться в гордуме Кургана, отправив сотрудников на праймериз ЕР
18:02
Какие районы Перми обработали от клещей
18:01
Челябинским турфирмам к лету не стало хватать автобусов
18:00
В Тюмени запретят покупать алкоголь
18:00
Узбекская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из ХМАО в Ташкент
18:00
Почему в ЯНАО подорожал бензин
17:54
Мэрия Ноябрьска ищет подрядчика для ремонта улицы
17:53
Жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой вынесли приговор за покушение на дочь
17:53
Мэр Тюмени рассказал, кто из тюменцев приехал на инаугурацию президента. Фото
1
17:52
Команде губернатора Шумкова удалось избежать катастрофы во время паводка. Фото
2
17:50
На Параде Победы покажут новое мощнейшее оружие России
17:38
Челябинский ХК «Трактор» усилил нападение трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Фото
17:38
Губернатор ХМАО сделала заявление после инаугурации Путина
1
17:37
Поляки вернули Киеву пытавшегося сбежать от мобилизации украинца
17:36
В центр Челябинска вошли танки. Фото, видео
1
17:34
Мэр Екатеринбурга простоял в адской пробке из-за репетиции парада
17:30
Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку ядерного оружия
2
17:27
Захарова назвала условие удара России по Великобритании
5
17:27
Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки
6
17:26
МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде с дождем и ветром
17:24
В момент возгорания в детсаду «Рыбка» в ЯНАО проходила экскурсия с детьми. Фото
17:16
В Тюмени велосипедист сбил восьмилетнего ребенка
17:15
Shot: задержанного в России сержанта армии США отправили на карантин
2
17:13
Малышей в челябинских детсадах кормили сомнительным сливочным маслом. Фото
17:12
На Западе услышали леденящую душу угрозу в словах Путина
2
17:12
В районе ХМАО привлекут казаков для усиления мер безопасности в День Победы
17:10
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в детсаду «Рыбка» в ЯНАО
17:08
Часть тюменских депутатов от ЛДПР перейдет в «Новые люди» на выборах-2024
17:03
В Екатеринбурге на ВИЗе закроют движение трамваев
17:00
Жители ХМАО стали чаще травмироваться на работе
16:58
Курганской больнице, где больше года нет рентгена, дали деньги на ремонт аппарата
1
16:57
Губернатор Махонин поделился впечатлениями с инаугурации президента
16:56
На причале в Салехарде пожарные тушили огонь, который мог перекинуться на суда. Фото
16:56
Челябинцы стали активно покупать землю в кредит и строить коттеджи
16:56
В свердловской делегации на инаугурации Путина оказался неожиданный участник. Фото
3
16:51
Власти Сургута ожидают начало ледохода на Оби к середине мая
16:51
В Тюмени взлетели цены на автохлам
1
16:50
Депутат Госдумы Наумов рассказал о пяти новых членах правительства РФ
1
16:49
Рецидивист украл у екатеринбурженки браслет «Тиффани» за 80 тысяч
16:48
Завод жены богатейшего курганца откачивает воду из затопленных домов. Фото
16:48
Тюменский депутат пригрозил Франции и Макрону
16:43
Напавшему на пермский вуз Бекмансурову не удалось обжаловать приговор
16:43
«Синара» запустит серийное производство трамваев в Екатеринбурге
1
16:43
Жители ХМАО едут лечить зубы в Тюмень
16:40
Прокуратура проверит одного из основателей «Короля и Шута» на экстремизм
16:40
Пермский депутат ужаснулся, увидев свалку на полигоне, куда свозили снег. Фото, видео
1
16:40
Появилась версия пожара в высотке Екатеринбурга, откуда выпал мужчина
16:39
Некоторым курганцам вернут отопление в дома
3
16:38
До уровня воды в Тоболе, при котором откроют курганское шоссе Тюнина, осталось около 30 см
16:37
Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам бывшей жене Агате Муцениеце
16:36
Глава Нового Уренгоя первый из мэров ЯНАО отчитался о просмотре инаугурации Путина
16:31
В Одессе прозвучал взрыв
1
16:31
Экс-владелец ЧЭМК Антипов просит приостановить процесс национализации бизнеса
4
16:28
Посла России Мешкова вызвали в МИД Франции
3
16:26
Отца и брата мигранта, избившего магнитогорского школьника, вызвали в военкомат
2
16:26
Власти ЯНАО рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году
16:25
Кадыров анонсировал изменения для России после Дня Победы
4
16:23
На пермских зданиях появятся пять новых огромных граффити. Фото
16:20
В уголовном деле о взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» вскрылись новые данные
16:17
В Тюмени начали продавать черешню за 10 000 рублей за килограмм. Скрин
16:09
Патриарх Кирилл подарил Путину икону Божией Матери XVII века
16:08
Модель Ирина Шейк появилась на Met Gala 2024 в платье из кристаллов Swarovski
2
16:06
Губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона на инаугурации президента. Фото
1
16:05
ВС РФ уничтожили Leopard, Abrams и Bradley в зоне СВО
2
16:00
Депутаты думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции
16:00
В ХМАО ищут поваров для вахтовиков на зарплату в 350 тысяч рублей
15:55
Стивен Кинг предложил Путину и Зеленскому сойтись в поединке один на один
8
15:52
Тюменские байкеры откроют мотосезон
15:52
Екатеринбуржцы назвали причины выгорания и способы с ним справиться
15:51
СБУ обвинила Россию в покушении на Зеленского
5
15:51
Челябинский губернатор Текслер поздравил президента Путина с инаугурацией. Видео
15:51
Мэр Екатеринбурга устроил концерт ветерану ВОВ в преддверии Дня Победы. Видео
15:50
Зюганов предположил, кто будет новым премьер-министром России
15:50
Суд вынес приговор африканской студентке, танцевавшей тверк у Вечного огня в ХМАО
15:45
Компанию из Чечни не пустили на курганский рынок, и она пытается сорвать торги
2
15:44
День Победы Пермский зоопарк отметит специальной экскурсией и концертом
15:43
Путин отправил в отставку Мишустина и его команду
15:42
Челябинские врачи заново собрали сердце пациента из Новой Зеландии
15:38
Подробности падения 4-летнего мальчика с 8 этажа в Екатеринбурге
15:37
Кадыров: ВС РФ должны взять Харьков и Одессу в мае
4
15:37
В Тюменской области на дне рождения района выступит группа «Демо»
15:35
Президент федерации баскетбола РФ Кириленко сыграет в товарищеском матче в Перми
15:35
Власти Тобольска потратят 132 млн рублей на наследие
15:34
Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича хотят заявить об отводе судьи
1
15:34
Пашинян собрался отключить в Армении российские каналы
6
15:33
Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра
15:31
В зоне СВО погиб санитар из ЯНАО. Фото
2
15:28
Совбез РФ прокомментировал заявление о готовящейся массированной атаке на Россию
2
15:23
В Челябинской области будут судить чемпиона России по бодибилдингу. Фото
15:22
Администрация президента ушла в отставку
1
15:21
Когда будет назначено новое правительство в России
1
15:20
Помощник Путина поставил на место послов, не пришедших на инаугурацию
1
15:20
В ХМАО спасатели тренируются отражать атаки беспилотников
15:20
В Перми 9 Мая пройдет крестный ход с портретами ветеранов войны
1
15:18
Директор ФСБ: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
3
15:17
Спасатели потушили пожар в высотке, откуда сорвался екатеринбуржец. Фото
15:15
В Златоусте возобновят отопительный сезон
1
15:15
Мать уральца, погибшего на СВО, отказалась от внука ради посмертных выплат
5
15:14
В трех челябинских городах отменили Парад Победы
15:11
Екатеринбуржец, сорвавшийся с горящей высотки, подавал признаки жизни. Фото
2
15:10
В Пермском крае закрыли дело о ДТП, в котором шестилетний мальчик стал инвалидом
15:10
Хуснуллин рассказал, хочет ли работать в новом составе правительства РФ
2
15:09
Великобританию заподозрили в покупке нефти у России через третьи страны
1
15:05
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным
4
15:05
Курганские VIP побывали на инаугурации Путина. Скрин
1
15:00
«Дочка» «Лукойла» из ХМАО купила нефтяную скважину на Ямале
14:59
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину
1
14:57
Стало известно, какие городские пляжи будут работать в Челябинске в 2024 году
14:57
Депутатам и бизнесу подыграли, чтобы продавить «киосочную» реформу мэра Екатеринбурга
1
14:57
Мэр Очакова незаконно купил квартиру в Испании в первый год СВО
1
14:56
В мэрии Первоуральска ответили на угрозу потопа
14:55
Пашинян отказался участвовать в параде 9 Мая в Москве
14:53
Что происходит в штабе, работающем в подтопленном микрорайоне Кургана. Фото, видео
6
14:50
Правительство РФ ушло в отставку
1
14:42
Патриарх Кирилл благословил Путина на новый срок
1
14:41
Путин раскрыл, от чего зависят результаты его работы на новом сроке
14:41
Министр цифрового развития РФ отказался комментировать возможность членства в новом правительстве
14:38
В Перми на маршруте №33 начал работать китайский автобус
14:38
Премьер-министр Армении Пашинян раскрыл свое отношение к Турции и Азербайджану
14:36
На пост спикера гордумы Челябинска прочат главу района
1
14:31
Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка
1
14:31
Писатель Алексей Иванов прекратил бойкот, объявленный пермякам 10 лет назад
2
14:30
Пашинян заявил о проблемах между Россией и Арменией
2
14:30
Грунт с набережной Кургана, который завезли из-за паводка, не будут вывозить. Инсайд
2
14:29
В Челябинске на День Победы ограничат продажу спиртного. Карта
1
14:27
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка
1
14:25
В челябинском институте ввели ограничения из-за кори
14:22
Мишустин не стал раскрывать свое политическое будущее
2
14:22
В Тюмени зафиксировали первый укус опасной змеи в новом сезоне
14:21
Путин дал россиянам главное обещание
14:21
Путин: люди, доказавшие верность Отечеству, должны обеспечить преемственность
14:21
Путин назвал своей главной целью сбережение народа России
14:17
Челябинские дорожники выставили иск подрядчику за срыв ремонта курганской трассы
14:15
Двух жителей Перми осудят за незаконное хранение оружия и взрывчатки
14:15
Рябков: Россия не прогнется под давлением Запада
2
14:13
Путин послал Западу на инаугурации важный сигнал
2
14:13
Путин во время инаугурации обратился к россиянам
14:08
Автомобили Lada резко подорожают
11
14:08
Путин вступил в должность президента РФ
2
14:07
Путин приносит присягу президента России
14:04
Мединский заявил, что ждет решения руководства о его дальнейшей работе
14:04
Застрявшего в горящей квартире екатеринбуржца спас дворник
14:04
Челябинский ОНФ доставил «Огонь памяти» в Сербию. Видео
14:03
Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке, откуда выпал екатеринбуржец
1
14:02
Когда и где в Тюмени отключат горячую воду. Карта
14:00
Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
2
13:58
В челябинском микрорайоне Чурилово появится новая набережная с ролледромом и спортплощадками. Фото
13:55
Лидер группы «Земляне» Киселев отказал в выплате бойцу из ХМАО за подбитые танки Abrams
10
13:55
В МЧС показали, как спасали екатеринбуржцев из горящей многоэтажки
13:53
Рябков сообщил подробности об отъезде посла США Трейси из России
4
13:52
Суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга
13:52
В столице ХМАО эвакуировали школу из-за пожара
13:50
К горящему дому, с которого сорвался екатеринбуржец, приехали три бригады врачей. Фото
13:50
Екатеринбуржец спасся из горящей многоэтажки, спустившись по канату к соседям. Фото
1
13:47
Челябинские дорожники и кулинар Белкин накормили дальнобойщиков армейской кашей. Фото, видео
13:47
Консьерж рассказала, как начался пожар в многоэтажке, с которой сорвался екатеринбуржец. Видео
1
13:46
Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом
13:46
Сорвавшийся с балкона горящей квартиры екатеринбуржец погиб
13:46
Дело о хищении сотен миллионов в горбольнице ЯНАО повторно рассмотрит суд
13:46
Родители из ХМАО боятся отправлять детей в затопленный лагерь в Ишиме
1
13:38
Курганцы с трудом находят такси, чтобы добраться в районы из зоны паводка. Видео
13:36
Стали известны подробности о кандидатуре премьер-министра
2
13:34
Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов ВСУ: карта СВО на 7 мая
13:33
В горящей квартире, откуда сорвался екатеринбуржец, выпивали незнакомцы. Видео
13:33
Салют, проезд боевой техники и заплыв моржей: афиша к 9 Мая в Тюмени. Фото
1
13:30
Пермская компания грозит снести частный дом, который мешает возведению многоэтажки
13:28
В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля
13:28
В центре Екатеринбурга прозвучали выстрелы пушек и прошли танки. Фото
3
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Почти половина общепита «тюменской матрешки» торгует непроверенными продуктами
Кристина Алтынова
© Служба новостей «URA.RU»
07 мая 2024 в 23:12
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Почти 44% общепита «тюменской матрешки» на зарегистрированы во ФГИС «ВетИС»
Фото:
Руслан Яроцкий © URA.RU