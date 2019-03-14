«Цапка»-крабоеда спрятали в колонии от наблюдателей

Осужденного на 20 лет лишения свободы за массовые убийства Вячеслава Цеповяза перевели из следственного изолятора (СИЗО) Хабаровска в неизвестную колонию. Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.
«Цеповяз на днях убыл из СИЗО», — цитирует ТАСС Макарчук. По ее словам, силовики сообщили, что осужденный убыл для наказания, но куда, не уточнили.
Правозащитница добавила, что члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза, в том числе с содержанием передаваемых ему продуктов. «Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении», — заметила Макарчук. По ее словам, набор его продуктов был «вполне обычный, стандартный» и «крабов там не было».
В ноябре 2018 года в интернете появились фотографии, на которых осужденный Цеповяз запечатлен за столом, сервированным крабами и красной икрой. Инцидент, предположительно, произошел в Амурской исправительной колонии, напоминает «Национальная служба новостей».
Цеповяз был членом организованной преступной группы. Ее главой был Сергей Цапок. Банда орудовала в Краснодарском крае с конца 1990-х и до 2012 года. В 2013 году Цапка и двух его подельников приговорили к пожизненному заключению за убийство 12 человек, в том числе малолетних детей.