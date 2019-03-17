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В челябинском городе выбирают замену депутату, ставшему израильтянином

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 08:00
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Выборы. Челябинск., кабинка для голосования, выборы
Выборы в Златоусте станут первыми для Челябинской области в этом годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте — третьем по величине городе Челябинской области — 17 марта начались досрочные выборы в городское собрание. Место освободилось после того, как занимавший его предприниматель Марат Ахметгалин получил гражданство Израиля и сдал мандат.

Избирательные участки открылись в восемь утра. Проголосовать за одного из девяти кандидатов зарегистрированных в 14-м округе примерно пять тысяч избирателей смогут до 20:00.

Как сообщил «URA.RU» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас, с начала выборной компании в Златоусте поступило 12 жалоб. «В основном кандидаты жаловались друг на друга. Жалобы все рассмотрены, на процесс не повлияли, — рассказал Обертас. — 13 марта я был в Златоусте, провел совещание. Перед главой города поставлена задача обеспечить доступ на избирательные участки с учетом возможной непогоды».

Выборы в Златоусте станут первыми для региона в 2019 году. В сентябре южноуральцам предстоит выбрать губернатора Челябинской области, а жителям Челябинска — 170 депутатов районных советов, которые сформируют гордуму столицы области. Также состоятся выборы в горсобрание ЗАТО Трехгорный и ряд довыборов в муниципалитетах.

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