В челябинском городе выбирают замену депутату, ставшему израильтянином

В Златоусте — третьем по величине городе Челябинской области — 17 марта начались досрочные выборы в городское собрание. Место освободилось после того, как занимавший его предприниматель Марат Ахметгалин получил гражданство Израиля и сдал мандат.
Избирательные участки открылись в восемь утра. Проголосовать за одного из девяти кандидатов зарегистрированных в 14-м округе примерно пять тысяч избирателей смогут до 20:00.
Как сообщил «URA.RU» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас, с начала выборной компании в Златоусте поступило 12 жалоб. «В основном кандидаты жаловались друг на друга. Жалобы все рассмотрены, на процесс не повлияли, — рассказал Обертас. — 13 марта я был в Златоусте, провел совещание. Перед главой города поставлена задача обеспечить доступ на избирательные участки с учетом возможной непогоды».
Выборы в Златоусте станут первыми для региона в 2019 году. В сентябре южноуральцам предстоит выбрать губернатора Челябинской области, а жителям Челябинска — 170 депутатов районных советов, которые сформируют гордуму столицы области. Также состоятся выборы в горсобрание ЗАТО Трехгорный и ряд довыборов в муниципалитетах.