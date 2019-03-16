Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не сможет присоединиться к молебну в поддержку строительства собора Святой Екатерины, который состоится в это воскресенье, 17 марта, и станет первой за последние восемь лет публичной акцией сторонников строительства храма. В тот же день, как стало известно «URA.RU», градоначальник в очередной раз будет объезжать районы города для контроля за уборкой снега.
«Свою позицию по этому вопросу я выразил, подписав всю разрешительную документацию на строительство. Тот факт, что состоится молебен, в котором планируют принять участие большое количество людей, говорит о том, что храм Святой Екатерины — тема объединяющая. Люди придут с чистой верой и выразят свое желание, чтобы храм был. А то, что соберутся сотни, а может быть и тысячи человек — это как раз и есть разговор про всестороннюю и всеобщую поддержку», — объяснил свою позицию Александр Высокинский.
В конце февраля глава Екатеринбурга своим постановлением утвердил проект планировки и межевания территории в районе Октябрьской площади, где и планируется построить собор Святой Екатерины. Этому предшествовали общественные обсуждения, в которых приняли участие 3309 человек: в поддержку собора поступило 3107 обращений, против — 192 обращения.
Несмотря на отсутствие главы Екатеринбурга на молебне, собравшиеся не останутся без заметных лиц. К событию хотят присоединиться не только екатеринбургские депутаты, но и столичные звезды: актеры Алексей Чадов, Егор Пазенко, Михаил Пореченков, а также шоумен Михаил Галустян. За день до молебна противники строительства храма проведут свой тематический концерт в «Ельцин Центре».