В центре Киева националисты забросали полицейских и здание администрации президента Украины Петра Порошенко игрушечными свиньями. Активисты провели акцию протеста против коррупции в оборонной сфере страны.
Митинг начался на Майдане и дошел до администрации президента. Организатор акции — депутат украинского парламента Андрей Билецкий, сообщает телеканал 360. Националисты бросали в стоящих в оцеплении правоохранителей плюшевые игрушки, передает RT. По словам Билецкого, подобная демонстрация повторится в следующую субботу, так как Петр Порошенко «не реагирует на требования митингующих». Протестующие требуют отправить за решетку бывшего зампреда Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
Как писало «URA.RU», ранее предвыборную акцию президента Украины пришли радикалы из партии «Национальный корпус», которые попытались сорвать мероприятие. Украинский лидер назвал активистов «негодяями», а с самой акции ему пришлось убегать.