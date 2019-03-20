Новый глава Казахстана предложил переименовать Астану в честь Назарбаева

Токаев предложил сменить название столицы Казахстана wikipedia.org

Новый президент Казахстана, бывший премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить название столицы страны. После церемонии принесения присяги он предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет РБК.

Токаев считает, что центральные улицы всех областных городов также нужно назвать именем первого главы Казахстана. Об этом он заявил на совместном заседании палат парламента.

«Наша столица должна носить имя нашего первого президента и называться Нурсултан. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева», — приводит слова Токаева портал bnews.kz.

Временный глава Казахстана уверен, что Назарбаеву необходимо дать статус почетного сенатора. По словам Токаева, все портреты бывшего президента должны стать «непременным атрибутом зданий и учебных заведений». Также Токаев заявил, что за Назарбаевым сохраняется вся служебная инфраструктура.