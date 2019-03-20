Лобода резко подняла цены на корпоративы

За выступление на частном мероприятии певица Светлана Лобода просит около 7,3 млн рублей. Из-за возросшей популярности исполнительница резко подняла цены почти на 35%.
«Лобода за последнее время серьезно подняла цену. Недавно ее выступление стоило 75 тысяч евро (5,4 млн рублей). Сейчас „вызов“ певицы на корпоратив встанет желающим в 100 тысяч евро (7,3 млн рублей)», — сообщает портал Teleprogramma.Pro. Как уточняет «Пятый канал», похожие расценки у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, другие звезды эстрады берут за выступления гораздо меньше.
Ранее посетители концертов Светланы Лободы жаловались на их плохую организацию, напоминает портал «Подмосковье сегодня». Отдав 55 тысяч рублей за билеты на концерт, зрители ждали исполнительницу более часа, а после были вынуждены сидеть в душном зале. По словам одного из слушателей, из-за духоты одна из зрительниц прямо в концертном зале упала в обморок.