Появились кадры с места взрыва на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате

Появились кадры с места взрыва на парафиновой фабрике в Салавате. Видео с места происшествия публикует прокуратура Республики Башкортостан.
На кадрах, опубликованных в сети, видно густое задымление, пламя и разрушенные конструкции здания. Очевидцы утверждают, что взрыв был достаточно сильный. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают подразделения МЧС, врачи и представители других экстренных служб.
Ранее стало известно, что на территории предприятия «Свеча» произошел взрыв, повлекший за собой возгорание. По данным МЧС, под завалами может находиться один человек, также зафиксированы пострадавшие. Трое из которых были в тяжелом состоянии оперативно госпитализированы. На месте происшествия продолжают работу сотрудники скорой медицинской помощи.
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