На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть раненые: что известно о ЧП

На территории предприятия «Свеча» в городе Салавате Республики Башкортостан произошел взрыв с последующим пожаром. Пожару присвоен второй уровень сложности. По информации, предоставленной МЧС, под завалами остается один человек, также имеются пострадавшие. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Взрыв в Салавате
16 мая 2025 года в 07:49 по московскому времени на территории предприятия по производству парафина ООО «Свеча» в городе Салавате, Башкортостан, произошел взрыв. По данным МЧС РФ по Республике Башкортостан, произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к возгоранию и частичному обрушению здания и возгоранию. Причиной инцидента называют разгерметизацию печного оборудования.
На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений МЧС России было зафиксировано разрушение на площади 30 на 30 метров.
Всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 43 человека и 17 единиц техники, из которых 20 человек и 9 единиц техники — от МЧС России. Спасатели уже локализовали пожар, который охватил площадь около 50 квадратных метров.
Спасательные службы на месте происшествия пытаются обнаружить человека, находящегося под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также в настоящее время ведется тушение разрозненных очагов горения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Что известно о пострадавших
Спасатели сообщили, что, предварительно, один человек оказался под завалами. Также сообщается о четырех пострадавших, трое из которых были экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия продолжает работать бригада скорой медицинской помощи.
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин заявил, что держит на контроле состояние пострадавших на предприятии ООО «Свеча». В своем telegram-канале он отметил, что в настоящее время в городскую больницу Салавата доставлены два пострадавших. Один из них, мужчина 43 лет, находится в отделении реанимации, его состояние специалисты оценивают как крайне тяжелое.
Другой пострадавший, мужчина 40 лет, получил термические ожоги и после проведения медицинского осмотра был переведен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Кроме того, еще одного пациента с места происшествия доставили в больницу №1 города Стерлитамака, где он также помещен в реанимационное отделение и находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура инициировала проверку
Прокуратура города Салавата организовала проверку по факту взрыва и возгорания на предприятии. Заместитель прокурора города Денис Саниев выехал на место происшествия для контроля ситуации.
В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства о промышленной безопасности и охране труда. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
Свидетельства очевидцев
«Услышал хлопок. Сказал бы, даже стекла задрожали от этого хлопка. Потом увидел черный дым. Есть пострадавшие», — рассказал URA.RU местный житель, ставший свидетелем происшествия. По его словам, в больницу привезли пострадавших с ожогами.
«Горит трактор, цеха нету... огнетушитель взорвался», — сообщил другой очевидец. «Взрыв был, только что, мы аж подпрыгнули тут на третьем этаже», — отметила местная жительница.
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