В Свердловской области без света остались больше десяти тысяч человек

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 18:06
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Разное. Курган , линия электропередач, лэп, электричество, провода, изоляторы, опора лэп
Электроснабжение в Сысертском районе уже восстановленоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сысертском городском округе Свердловской области без электричества остались порядка 13 тысяч жителей. Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» — сразу же начали аварийно-восстановительные работы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Технологическое нарушение на линии электропередачи было зафиксировано около трех часов дня — оно и привело к нарушению электроснабжения в округе. «В течение первых 20 минут по резервным схемам электроснабжения энергетики вернули свет в дома более четырех тысяч жителей», — рассказали в «МРСК Урала».

В итоге энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение в Сысертском районе — на это ушло полтора часа.

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