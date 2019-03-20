В Свердловской области без света остались больше десяти тысяч человек

В Сысертском городском округе Свердловской области без электричества остались порядка 13 тысяч жителей. Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» — сразу же начали аварийно-восстановительные работы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.
Технологическое нарушение на линии электропередачи было зафиксировано около трех часов дня — оно и привело к нарушению электроснабжения в округе. «В течение первых 20 минут по резервным схемам электроснабжения энергетики вернули свет в дома более четырех тысяч жителей», — рассказали в «МРСК Урала».
В итоге энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение в Сысертском районе — на это ушло полтора часа.