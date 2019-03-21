Силовики задержали предпринимателя, который два года назад застрелил конкурента в кафе Сургута

Уроженец Азербайджана торговал в Сургуте овощами и фруктами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тольятти был задержан уроженец Азербайджана, которого подозревают в убийстве, совершенном в Югре два года назад. Об этом 21 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорского управления СКР.

«Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“) и части 1 статьи 222 УК РФ („Незаконный оборот оружия“). В отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как объяснил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в одном из кафе Сургута в 2017 году. «Между двумя гражданами Азербайджана Гулиевым и Зейналовым, которые торговали в Сургуте овощами и фруктами, произошел конфликт на почве конкуренции из-за поставки продуктов. Между ними завязалась драка. После чего Гулиев достал из автомобиля ружье, зашел в кафе, где находился Зейналов, и застрелил своего обидчика. В дальнейшем подозреваемый бросился в бега и уехал из региона», — резюмирует инсайдер.

Также собеседник добавил, что сейчас в СМИ региона распространяется информация о якобы причастности убитого и подозреваемого к национальным организованным преступным группировкам. «Эта информация полностью не соответствует действительности», — добавил собеседник.