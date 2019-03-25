Алексей Текслер начал первый объезд Челябинска после назначения врио губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал первый объезд Челябинска. В программе четыре объекта. Первым оказался сквер по улице Красного Урала, где неубранный снег растаял, и теперь по территории можно передвигаться только в резиновых сапогах, передает корреспондент «URA.RU».

Сквер планируется благоустроить в рамках программы «Городская среда». Пока территория выглядит неухоженной, видны кучи мусора, грязь и лужи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первой из чиновников на место приехала замглавы Курчатовского района Ирина Подивилова. Она сказала, что два часа назад узнала о визите врио губернатора. Чиновница прибыла с планшетом, на котором изображен проект благоустройства сквера. Подивилова рассказала, что в сквере планируется разбить клумбы, установить скамейки, тротуарную плитку, новое освещение и даже тренажеры. Но про сроки выполнения работ отвечала уклончиво.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время осмотра сквера мимо проходила пара с коляской. Местная жительница, представившаяся Анной Сайкужиной, высказала мечту, чтобы по северо-западу везде можно было пройти с коляской. «В прошлом году собирали подписи, чтобы здесь не строили ресторан», — рассказала она о борьбе за сквер.

Алексей Текслер прибыл в сквер в сопровождении своих замов Евгения Голицына и Сергея Шаля, а также мэра Челябинска Владимира Елистратова. Их обступили местные жители, большинство из которых пенсионеры. Они попросили, чтобы сквер не трогали ради точки по продаже шаурмы. Люди пожаловались на разбитые дороги и междворовые проезды, на грязь и ларьки, которые не убирают, несмотря на предписания. Алексей Текслер объявил главе района Сергею Антипову, чтобы на месте сквера не было никакой застройки. В планах врио губернатора посещение еще трех объектов. Они держатся в секрете.