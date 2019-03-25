24 марта 2019
22 марта 2019

Югорчане рыбачат в огромной луже, чтобы привлечь внимание чиновников. ФОТО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 17:58
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Такими фотографиями местные жители решили привлечь внимание чиновниковФото: читатели «URA.RU»

На одной из улиц города Советского (ХМАО) появилась лужа длиной в несколько домов. Местные жители решили в шутку «порыбачить» и тем самым привлечь внимание властей к проблеме. Фотографии «рыбалки» в редакцию «URA.RU» прислал один из жителей.

«И так из года в год. Сегодня мы будем надувать лодки и будем фотографироваться. Там пешком пройти нереально. У меня на внедорожнике колеса наполовину в воде», — рассказал местный житель Игорь.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» в администрации города отметили, что официальной жалобы от жителей к ним не поступало. «На данный момент по этому поводу жалобы не поступало, кроме фотографии сидящего мужчины с удочкой. Земля промерзает в пределах двух метров. Сейчас она еще не отошла, поэтому воде деваться некуда. Произошло резкое потепление. Такая картинка у нас бывает чуть ли не каждый год», — сообщил глава города Александр Жуков. По его словам, в администрации знают про «подтопляемые» участки, где образуются большие лужи, поэтому в этих местах убирают больше снега, чтобы уменьшить количество воды, когда он начнет таять.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители ХМАО запустили в соцсетях конкурс на самый заснеженный двор. Победителем стала Валерия Исаева, она прислала фотографию снежного тротуара по улице Гагарина. Напомним, коммунальщики Югры столкнулись с проблемами из-за резких перепадов температуры на улице, прошедших в этом месяце.

Фото: читатели «URA.RU»
Фото: читатели «URA.RU»

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