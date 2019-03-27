26 марта 2019

Умер актер, сыгравший роль графа Калиостро в «Формуле любви»

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 08:35
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Актер скончался на 88 году жизниФото: kino-teatr.ru

В Тбилиси в ночь на 27 марта умер грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Мужчина скончался после продолжительной болезни в возрасте 87 лет.

Точная причина смерти не уточняется, сообщает агентство Nation News. Известность у советского и российского зрителя Мгалоблишвили приобрел после роли Калиостро в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова.

Также грузинский актер запомнился российскому зрителю по фильмам «Исповедь Дон Жуана», «Спецназ», «Серп и молот», «Любовь на острове смерти», а также многочисленными ролями в театре. Чаще всего Мгалоблишвили доставались роли отрицательных персонажей.

Ранее в Москве скончался еще один легендарный актер театра и кино Владимир Этуш. Он умер в возрасте 96 лет.

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