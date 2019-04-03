В микрорайоне Кургана из-за аварии отключат воду

Ограничения в подаче холодной воды возможны 4 апреля в микрорайоне Кулацкий Кургана. Это вызвано необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».
В связи с устранением аварии на линии холодного водоснабжения 4 апреля с 09.30 до 17.00 возможно ограничение холодного водоснабжения», — заявили в ресурсоснабжающей организации.
Под ограничения попадают детский сад №58 по улице Глинки, 14, а также дома по улицам Белинского, 19, 19а (газовая АЗС), 20; Глинки № 12, 14а (КНС №8), 16, 18, 20, 20а, 22, 22/1 (магазин). Кроме того, без воды могут остаться весь частный сектор в поселке ТЭЦ (микрорайон Кулацкий) и теплопункты №115 и №134.
«Водный Союз» просит потребителей своевременно сделать необходимый запас воды. По данным компании, в настоящее время полностью изношены 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана.