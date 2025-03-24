Бывшего мэра свердловского города допустили к конкурсу на пост главы Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший мэр Арамиля Владимир Герасименко допущен к конкурсу на пост главы Кургана
Бывший мэр Арамиля Владимир Герасименко допущен к конкурсу на пост главы Кургана Фото:
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Конкурс на пост мэра Кургана

Бывший глава Арамиля (Свердловская область) и экс-депутат заксобрания Свердловской области Владимир Герасименко допущен к участию в конкурсе на пост мэра Кургана. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Сегодня получил письмо от конкурсной комиссии о допуске меня к участию в конкурсе на должность главы города Кургана. Собеседование состоится в 10 часов 4 апреля 2025 года», — написал Герасименко. Финальный этап конкурса по отбору главы Кургана, на котором и выберут нового мэра, пройдет 9 апреля на заседании городской думы.

Корреспондент URA.RU дозвонился в приемную конкурсной комиссии. В ней журналисту сообщили, что не уполномочены предоставлять уточняющую информацию по данной теме.

Ранее URA.RU писало, что Герасименко стал одним из девяти претендентов на пост мэра Кургана. Он заявил о своем участии в последний день приема документов. Сообщалось, что он имеет опыт управления на разных уровнях — возглавлял Арамильский городской округ, работал заместителем министра транспорта Свердловской области и помощником депутата Госдумы. При этом у него возникала проблема с конкурсной комиссией. Чиновники затребовали у претендента справку о том, что он не имеет гражданство Республики Казахстан.

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Бывший глава Арамиля (Свердловская область) и экс-депутат заксобрания Свердловской области Владимир Герасименко допущен к участию в конкурсе на пост мэра Кургана. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сегодня получил письмо от конкурсной комиссии о допуске меня к участию в конкурсе на должность главы города Кургана. Собеседование состоится в 10 часов 4 апреля 2025 года», — написал Герасименко. Финальный этап конкурса по отбору главы Кургана, на котором и выберут нового мэра, пройдет 9 апреля на заседании городской думы. Корреспондент URA.RU дозвонился в приемную конкурсной комиссии. В ней журналисту сообщили, что не уполномочены предоставлять уточняющую информацию по данной теме. Ранее URA.RU писало, что Герасименко стал одним из девяти претендентов на пост мэра Кургана. Он заявил о своем участии в последний день приема документов. Сообщалось, что он имеет опыт управления на разных уровнях — возглавлял Арамильский городской округ, работал заместителем министра транспорта Свердловской области и помощником депутата Госдумы. При этом у него возникала проблема с конкурсной комиссией. Чиновники затребовали у претендента справку о том, что он не имеет гражданство Республики Казахстан.
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