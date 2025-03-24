Священник призвал Госдуму вмешаться в проблему исчезновением крестов с изображений храмов

Священник Каледа: сохраним кресты на храмах — сохраним Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние три года случаи “крестопада” участились, вызывая обеспокоенность верующих
За последние три года случаи “крестопада” участились, вызывая обеспокоенность верующих Фото:

Вопрос о «крестопаде», когда с изображений православных церквей удаляют кресты, нужно поднимать и решать в Госдуме. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU настоятель храма в Бутово Кирилл Каледа.

«На заседании Госдумы необходимо поднимать данный вопрос и решать проблему, ведь Россия без православия немыслима. Если мы хотим сохранить государство, то нужно сохранять и кресты на наших храмах», — считает священник.

За последние три года случаи «крестопада» участились, вызывая обеспокоенность верующих и широкой общественности. Отсутствие внятных объяснений от властей лишь подливает масла в огонь, порождая слухи и конспирологические теории.

Примерами стали скандал с учебником ЕГЭ и новой купюрой Центробанка, где с изображений храмов исчезли православные символы. «Крестопад» проявляется массово по всей России.

Жители сталкиваются с рекламой и даже государственной символикой, где кресты заменяются на вертикальные линии, ромбы, круги или просто стираются. Следует ли властям обратить особое внимание на эту проблему и какую опасность она представляет для общества? Подробнее читайте в материале URA.RU.

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Вопрос о «крестопаде», когда с изображений православных церквей удаляют кресты, нужно поднимать и решать в Госдуме. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU настоятель храма в Бутово Кирилл Каледа. «На заседании Госдумы необходимо поднимать данный вопрос и решать проблему, ведь Россия без православия немыслима. Если мы хотим сохранить государство, то нужно сохранять и кресты на наших храмах», — считает священник. За последние три года случаи «крестопада» участились, вызывая обеспокоенность верующих и широкой общественности. Отсутствие внятных объяснений от властей лишь подливает масла в огонь, порождая слухи и конспирологические теории. Примерами стали скандал с учебником ЕГЭ и новой купюрой Центробанка, где с изображений храмов исчезли православные символы. «Крестопад» проявляется массово по всей России. Жители сталкиваются с рекламой и даже государственной символикой, где кресты заменяются на вертикальные линии, ромбы, круги или просто стираются. Следует ли властям обратить особое внимание на эту проблему и какую опасность она представляет для общества? Подробнее читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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