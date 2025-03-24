Священник призвал Госдуму вмешаться в проблему исчезновением крестов с изображений храмов

Вопрос о «крестопаде», когда с изображений православных церквей удаляют кресты, нужно поднимать и решать в Госдуме. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU настоятель храма в Бутово Кирилл Каледа.
«На заседании Госдумы необходимо поднимать данный вопрос и решать проблему, ведь Россия без православия немыслима. Если мы хотим сохранить государство, то нужно сохранять и кресты на наших храмах», — считает священник.
За последние три года случаи «крестопада» участились, вызывая обеспокоенность верующих и широкой общественности. Отсутствие внятных объяснений от властей лишь подливает масла в огонь, порождая слухи и конспирологические теории.
Примерами стали скандал с учебником ЕГЭ и новой купюрой Центробанка, где с изображений храмов исчезли православные символы. «Крестопад» проявляется массово по всей России.
Жители сталкиваются с рекламой и даже государственной символикой, где кресты заменяются на вертикальные линии, ромбы, круги или просто стираются. Следует ли властям обратить особое внимание на эту проблему и какую опасность она представляет для общества? Подробнее читайте в материале URA.RU.
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