«Почта России» прекратила принимать от населения коммунальные платежи. Жители отдаленных населенных пунктов, где заплатить за коммунальные услуги можно было только на почте, боятся, что у них могут возникнуть долги и накопиться пени.
«Из-за экономических разногласий почтовики прекратили действие договора с „Энергосбыт Плюс“. Ко мне стали поступать жалобы от населения, особенно из отдаленных территорий. Люди переживают, что не смогут вовремя заплатить, пойдут пени», — написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Максим Иванов.
По его словам, десятки тысяч человек попали в сложную ситуацию. В некоторых маленьких населенных пунктах, кроме почты, ничего нет и не каждый может себе позволить ехать в райцентр или город, чтобы оплатить квитанцию.
Конфликт между энергетиками и почтой, судя по всему, серьезный. Так, в приказе, подписанном замдиректора по финансовому бизнесу УФПС по Свердловской области, работников почты предупреждают: «запрещено консультировать плательщиков, рекомендовать совершить оплату в других каналах, давать ответы».
«Жителям не нужно излишне беспокоиться. В Свердловской области доступно множество способов оплаты и передачи показаний: „Личный кабинет клиента“ и онлайн-сервисы на сайте www.ekb.esplus.ru, офисы „Энергосбыт Плюс“ и РЦ Урала, отделения и банкоматы Сбербанка, УБРИР и ФРИСБИ, а также терминалы „TelePay“ и „Амиго“. Кроме того, мы сейчас находимся на финальной стадии заключения нового договора с ПАО „Почта банк“», — сообщила «URA.RU» Виктория Огородникова, пресс-секретарь «Энергосбыт Плюс».
В пресс-службе «Почты России» ситуацию пообещали прокомментировать позже.