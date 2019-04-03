«URA.RU» примет участие в самом ожидаемом событии весны вместе с Вассерманом, Дибровым и Нарышкиным

«Тотальный диктант» пройдет в субботу, 13 апреля Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Информагентство «URA.RU» примет участие в международном проекте «Тотальный диктант». Это акция по проверке грамотности. Участвовать могут все желающие.

В этом году количество площадок, на которых корреспонденты «URA.RU» будут читать диктант, выросло до пяти. Жители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Сургута могут зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» на официальном сайте проекта. Правда, стоит поторопиться.

«Места на спецплощадку „URA.RU“ закончились моментально — и так уже второй год. Мы очень благодарны за такое доверие к нам, не подведем. Наша редакция любит русское слово и рада поучаствовать в культивации этого чувства. Надеемся, что страна будет еще больше читать, в том числе наш сайт», — рассказал шеф-редактор агентства Иван Некрасов.

В Москве «Тотальный диктант» от «URA.RU» пройдет в библиотеке №18 имени В.А. Жуковского, которая находится по адресу Лялин пер., 24/26с2. Жителей Екатеринбурга корреспондент агентства будет ждать в здании Уральского федерального университета (Ленина, 51, аудитория 248), Тюмени — в Институте социально-гуманитарных наук (ул. Республики, 9, аудитория 409). В Челябинске акция пройдет в Информационном центре по атомной энергии (пр. Свердловский, 59, 4 этаж). Жителей Сургута ждут в Сургутском государственном университете (ул.Ленина, 1, аудитория 202).

Вместе с журналистами «URA.RU» дикторами станут спортивный комментатор Виктор Гусев, музыкант Алексей Кортнев, писатели Татьяна Устинова и Дина Рубина, телеведущие Дмитрий Дибров и Анатолий Вассерман, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

«Тотальный диктант» пройдет в субботу, 13 апреля. В этом году акция проходит в 16-й раз. Участвовать в диктанте может любой желающий. В прошлом году, например, зарегистрировано рекордное количество — более 220 тысяч человек из 76 стран.