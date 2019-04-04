Глава Екатеринбурга встретится с военным руководством после скандала с порчей брусчатки

Военные утверждают, что не они повредили брусчатку Фото: Екатерина Куземка, Facebook

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и военный комендант Екатеринбургского гарнизона подполковник Виль встретятся 5 апреля, чтобы обсудить размещение бронетехники на площади Советской армии. Ранее советник главы города Екатерина Куземка возмутилась тем, что техника передвигается по городу без «резиновых башмаков» и портит брусчатку на площади.

На встрече обсудят предстоящее празднования Дня Победы. «Планируется, что стороны выработают подход, который позволит не повреждать дороги и покрытия во время мероприятий с участием тяжелой гусеничной бронетехники в уральской столице», — сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Напомним, ранее заявление советника мэра опровергли в пресс-службе ЦВО. Там сообщили «URA.RU», что технику привезли на специальных тралах. Отметим, технику разместили на площади для выставки, которая состоится в Екатеринбурге с 5 по 6 апреля в рамках Дня инноваций.

Летний снимок того места, где стоит танк и другая техника. Качество брусчатки оставляет желать лучшего

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU