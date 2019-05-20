Депутат гордумы Екатеринбурга обвинил коллегу в провоцировании протестов вокруг храма

Крицкий заявил, что Киселев решил «срубить политические дивиденды» на протестах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Крицкий поддержал проведение опроса жителей по вопросу строительства храма Святой Екатерины. Он заявил, что это позволит свести на нет влияние «политических провокаторов» на ситуацию, передает корреспондент «URA.RU».

В опросе должно поучаствовать максимальное число горожан, чтобы «политические провокаторы более не могли влиять на ситуацию в городе», заявил Крицкий и обвинил депутата-«яблочника» Константина Киселева в том, что это именно он спровоцировал протесты и сформировал протестный электорат.

«Градостроительная документация была обсуждена по всем правилам, соблюдены все требования», — сказал Крицкий. По его словам, после решения о переводе участка в центре города в зону строительства религиозных объектов кто-то решил «срубить» на этом «политические дивиденды». «Константин Киселев уже на следующий день выступает на „Эхе Москвы“ и заявляет, что 90% горожан выступает против храма, и возглавляет протест», — заявил Крицкий.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга выступила с новой инициативой по выбору площадки под строительство собора Святой Екатерины. Сбор предложений от екатеринбуржцев начался на сайте горадминистрации.