Мэра Сургута заметили в компании влиятельного бизнесмена из списка Forbes

Мэр Сургута Вадим Шувалов и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов прогулялись по парку «Кедровый лог». Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы, заметившие мэра и нефтяника во время прогулки.
«Прошлись по парку в воскресенье утром. Гуляли в районе Дворца искусств „Нефтяник“. О чем говорили — неизвестно», — рассказал агентству один из очевидцев, пожелавший остаться неизвестным. На момент публикации выяснить, какой теме была посвящена встреча, не удалось. «Без комментариев», — сказали в администрации Сургута. В пресс-службе нефтяной корпорации также не стали комментировать встречу Богданова и Шувалова.
«Сургутнефтегаз» является главным налогоплательщиком ХМАО. Это единственная нефтяная компания (входит в число крупнейших в России наряду с «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью»), штаб-квартира которой до сих пор находится в Югре, ежегодно выделяет порядка четырех млрд рублей на развитие региона. Бессменный гендиректор «СНГ» Владимир Богданов (58-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes) считается одним из влиятельнейших жителей ХМАО. В частности, он был доверенным лицом Александра Моора и Владимира Якушева на нескольких выборах губернатора Тюменской области.