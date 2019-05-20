В ХМАО суд вынес приговор банде малолетних угонщиков, на счету которых более 30 преступлений

В Нижневартовске суд вынес приговор членам банды малолетних угонщиков, которые совершили более 30 различных преступлений. О этом 20 мая «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.
«Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Нижневартовску, признаны судом достаточными для вынесения приговора восьми несовершеннолетним жителям города. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 30 преступлений, в числе которых — угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества», — говорится в сообщении ведомства.
Все подростки в возрасте от 14 до 17 лет признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Пятеро из них приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет в колонии общего режима. Еще двое подростков получили условный срок полтора и два года, а один отделался наказанием в виде 120 часов обязательных работ.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) восемь подростков обвинялись в совершении 37 преступлений, при которых пострадали более 20 граждан. Подростки около года терроризировали граждан, совершая кражи, разбои, а также угоны автомобилей.