Челябинские олигархи оплатят выборную кампанию Текслера

Главными спонсорами кампании Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области станут крупнейшие финансово-промышленные группы региона. «URA.RU» стал известен список тех, кто окажет поддержку.
«Основными спонсорами кампании станут Челябинский трубопрокатный завод (основной владелец Андрей Комаров), Челябинский электрометаллургический комбинат (Александр Аристов), „Конар“ (Валерий Бондаренко), Русская медная компания (Игорь Алтушкин) и „Бовид“ (Борис Видгоф)», — сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.
В этом списке нет Магнитогорского металлургического комбината, активно поддерживавшего на выборах губернатора в 2014 году своего экс-директора Бориса Дубровского. После отставки Дубровского Текслер встречался с председателем совета директоров комбината Виктором Рашниковым, но речь шла не о выборах, а об экологических и социальных программах ММК. «ММК будет поддерживать кампанию Текслера в целом», — пояснил источник.
В выборном штабе Текслера, начавшем работу в конце апреля, от подробных комментариев воздержались. «Решение президента поддержат все!» — заявил «URA.RU» главный технолог кампании Фирдус Алиев.
Текслер стал врио губернатора 19 марта, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Текслер заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, хотя окончательного решение будет озвучено 30 мая, после того как он выступит перед Законодательным собранием области. 20 мая он встретился с депутатами Заксобрания и выслушал их пожелания к отчету.