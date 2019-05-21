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В Пермском крае подростка заставили выжигать татуировку раскаленным гвоздем

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 16:54
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Клипарты и адресники. Сургут, зона, уголовник, татуировка, зеки, пальцы
В Юсьве подросток поступил не «по понятиям»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подростки заставили сверстника выжечь раскаленным гвоздем татуировку на руке, инцидент случился в Юсьве (Пермский край). Видео, на котором несовершеннолетний выводит надпись «не подам руку мусорам», опубликовано в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

«Мы видели это видео, но пока никаких подробностей сообщить не можем», — пояснил «URA.RU» источник в региональном полицейском главке. Собеседник агентства уточнил, что сейчас сотрудники полиции по данному факту проведут проверку. По предварительным данным, подросток поступил «не по понятиям» и обратился в полицию, когда у него украли телефон. Это и стало поводом для выжигания татуировки.

«С подростками должны работать на местах, отслеживать и вовремя предотвращать подобные случаи. Очень часто бывает, что все это происходит из-за того, что не выстроены отношения в семье и ребенок пытается привлечь к себе внимание. Будем разбираться, где система дала сбой, что ребенок дошел до такого состояния», — заявила «URA.RU» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

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