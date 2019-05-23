Кремль: будет ли президент смотреть «Шоу Путина» на BBC

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:42
Размер текста
-
17
+
Настоящий президент России спокойно относится к шаржам и карикатурам на себяФото: bbc.co.uk

В Кремле прокомментировали запуск комедийной программы «Сегодня ночью с Владимиром Путиным» на британском телеканале BBC Two. В качестве ведущего шоу будет использована трехмерная фигура президента РФ, анонсировалось накануне.

«Мы, конечно, видели [новость] — вчера [22 мая] это широко освещалось в СМИ, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Путин не читал и не читает книги про себя и не смотрит про себя шаржи и карикатуры. У него есть своя позиция: не он должен быть похож на все эти карикатуры, а карикатуры — на него. Он сохраняет приверженность этому убеждению».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...