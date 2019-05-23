Кремль: будет ли президент смотреть «Шоу Путина» на BBC

В Кремле прокомментировали запуск комедийной программы «Сегодня ночью с Владимиром Путиным» на британском телеканале BBC Two. В качестве ведущего шоу будет использована трехмерная фигура президента РФ, анонсировалось накануне.
«Мы, конечно, видели [новость] — вчера [22 мая] это широко освещалось в СМИ, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Путин не читал и не читает книги про себя и не смотрит про себя шаржи и карикатуры. У него есть своя позиция: не он должен быть похож на все эти карикатуры, а карикатуры — на него. Он сохраняет приверженность этому убеждению».