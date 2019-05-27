Дело главы «челябинской Рублевки» не смогли довести до суда

Прокуратура вернула в СКР уголовное дело экс-главы Сосновского района Челябинской области Владимира Котова. Об этом сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве региона.
«Прокурор района вернул дело следователю в связи с тем, что в материалах не содержится достаточных доказательств вины обвиняемого», — пояснили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
Котов ушел в отставку в июне 2017 года. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий главой органа местного самоуправления). Речь идет о 40 гектарах земли сельхозназначения, которые перевели в разряд земель поселения и продали под строительство коттеджного поселка. В в 2016 году ревизия Контрольно-счетной палаты области вскрыла эти факты, по итогам расследования уже был осужден экс-директор МУП «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района Сергей Кузнецов.
Сосновский район прилегает непосредственно к областному центру, на его землях ведется интенсивное строительство малоэтажного жилья — в том числе элитного. За это муниципалитет был прозван «челябинской Рублевкой».