Актер Михаил Боярский заявил, что не хочет ухода Владимира Путина с поста президента России в 2024 году. По мнению артиста, в стране нет политиков, которые могли бы заменить действующего российского лидера.
«Я бы не хотел, чтобы он уходил. Равного, достойного ему я пока еще не видел», — рассказал Боярский в интервью на youtube-канале «А поговорить?» Актер отметил, что стать главой государства способен не каждый человек. «Можно научиться на шофера или врача, но научиться на президента не каждому дано», — подытожил Боярский.
Ранее Боярский назвал женщин ломовыми лошадями и отметил, что предназначение каждой женщины — это занятия с детьми, напоминает «