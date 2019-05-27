Михаил Боярский сказал, как бы он отнесся к отставке Путина. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 22:16
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Михаил Боярский в ТРЦ ПАССАЖ. Екатеринбург, боярский михаил
Михаил Боярский не видит достойной замены ПутинуФото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Михаил Боярский заявил, что не хочет ухода Владимира Путина с поста президента России в 2024 году. По мнению артиста, в стране нет политиков, которые могли бы заменить действующего российского лидера.

«Я бы не хотел, чтобы он уходил. Равного, достойного ему я пока еще не видел», — рассказал Боярский в интервью на youtube-канале «А поговорить?» Актер отметил, что стать главой государства способен не каждый человек. «Можно научиться на шофера или врача, но научиться на президента не каждому дано», — подытожил Боярский.

Ранее Боярский назвал женщин ломовыми лошадями и отметил, что предназначение каждой женщины — это занятия с детьми, напоминает «Life».

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