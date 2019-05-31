В Госдуму внесен закон, позволяющий получать пенсию по-старому

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, позволяющий россиянам получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старому пенсионному возрасту. О внесении инициативы в нижнюю палату парламента журналистам рассказал один из авторов проекта, вице-спикер Думы Петр Толстой.
По его словам, если закон будет принят, клиенты НПФ смогут начать получать пенсию, достигнув возраста, который был установлен до пенсионной реформы. Для женщин это 55 лет, а для мужчин — 60 лет. «Мы приняли решение [внести законопроект] потому, что клиенты НПФ, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — приводит РИА «Новости» слова Толстого.
Парламентарий подчеркнул, что у людей будет возможность выбрать, когда им выйти на пенсию — в срок или позднее. Как отметил Толстой, россияне, которые продолжат работать после определенного возраста, увеличат размер своей будущей пенсии.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Госдуме готовится законопроект, касающийся негосударственных пенсий. Согласно инициативе, россияне, которые заключили договоры с НПФ в этом году, смогут получать пенсию по старым правилам, уточняет телеканал 360. Закон могут принять до 28 июля.