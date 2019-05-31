В Госдуму внесен закон, позволяющий получать пенсию по-старому

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 17:48
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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, толстой петр
Автор инициативы Петр Толстой указал на несовершенство нынешних правилФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, позволяющий россиянам получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старому пенсионному возрасту. О внесении инициативы в нижнюю палату парламента журналистам рассказал один из авторов проекта, вице-спикер Думы Петр Толстой.

По его словам, если закон будет принят, клиенты НПФ смогут начать получать пенсию, достигнув возраста, который был установлен до пенсионной реформы. Для женщин это 55 лет, а для мужчин — 60 лет. «Мы приняли решение [внести законопроект] потому, что клиенты НПФ, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — приводит РИА «Новости» слова Толстого.

Парламентарий подчеркнул, что у людей будет возможность выбрать, когда им выйти на пенсию — в срок или позднее. Как отметил Толстой, россияне, которые продолжат работать после определенного возраста, увеличат размер своей будущей пенсии.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Госдуме готовится законопроект, касающийся негосударственных пенсий. Согласно инициативе, россияне, которые заключили договоры с НПФ в этом году, смогут получать пенсию по старым правилам, уточняет телеканал 360. Закон могут принять до 28 июля.

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