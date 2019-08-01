Челябинский губернатор ускорит реконструкцию самой опасной трассы области

Алексей Текслер предложил президенту ускорить работы на трассе М-5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел в Москве переговоры об ускорении работ по реконструкции трассы М-5 «Урал». Оно ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Трассу М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Кропачево расширят до четырех полос к 2024 году, а ее участок в направлении от Челябинска до Екатеринбурга с 79-го до 121 километра — в 2023 году. Об этом 1 августа доложил Текслеру глава ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Лебедев. На взгляд главы региона, работы на последнем участке возможно ускорить.

«Считаю, что можно завершить работы раньше 2023 года, прошу отработать этот вопрос», — сообщил глава региона дорожнику. «С президентом РФ и министром транспорта России мы обсуждали эти вопросы. Области будет оказана поддержка на федеральном уровне», — уточнил врио губернатора в своем instagram-аккаунте.

Что касается участка трассы в горнозаводской зоне, то уже в 2019 году будет сдан путепровод и съезд в село Травники близ Чебаркуля, а также 11 километров дороги, что позволит пустить движение в четыре полосы.

У водителей проходящий по территории Челябинской области отрезок трассы М-5 известен как «дорога смерти» — из-за ее состояния и опасности узких мест.