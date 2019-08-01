В Челябинск на саммиты ШОС и БРИКС вместо президентов приедут онкологи

В рамках саммитов ШОС и БРИКС, часть которых пройдет в Челябинске в 2020 году, состоится большой онкологический конгресс. Главный онколог области Андрей Важенин озвучил дату проведения мероприятий. Конгресс состоится с 1 по 2 июля будущего года.
Об этом Важенин заявил на встрече ведущих челябинских экспертов, которая проходит 1 августа в Камерном театре Челябинска. Во встрече принимает участие первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как отметила Гехт, по всему миру отмечается рост онкологических заболеваний. «Поэтому саммит соберёт ведущих мировых специалистов», — подчеркнула она. Важенин напомнил, что в Челябинске работает одно из ведущих лечебных учреждений России — окружной онкоцентр, оснащенный самыми современными медицинскими технологиями.
Подготовку к онкологическому конгрессу в рамках саммитов врио губернатора Алексей Текслер уже обсудил с директором Евразийской федерации онкологии Сомасундарамом Субраманианом. На этой же встрече была подписана Челябинская противораковая декларация.
Ранее предполагалось, что летом 2020 года в Челябинске пройдут все мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что мероприятия с участием глав государств будут перенесены в Санкт-Петербург.