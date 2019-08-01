31 июля 2019

В Челябинск на саммиты ШОС и БРИКС вместо президентов приедут онкологи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, портрет, важенин андрей, профессор, ученый, челябинск, онкоцентр, доктор, онколог, радилог, ФСБзапаса
Андрей Важенин рассказал, какой медицинский конгресс состоится в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В рамках саммитов ШОС и БРИКС, часть которых пройдет в Челябинске в 2020 году, состоится большой онкологический конгресс. Главный онколог области Андрей Важенин озвучил дату проведения мероприятий. Конгресс состоится с 1 по 2 июля будущего года.

Об этом Важенин заявил на встрече ведущих челябинских экспертов, которая проходит 1 августа в Камерном театре Челябинска. Во встрече принимает участие первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как отметила Гехт, по всему миру отмечается рост онкологических заболеваний. «Поэтому саммит соберёт ведущих мировых специалистов», — подчеркнула она. Важенин напомнил, что в Челябинске работает одно из ведущих лечебных учреждений России — окружной онкоцентр, оснащенный самыми современными медицинскими технологиями.

Подготовку к онкологическому конгрессу в рамках саммитов врио губернатора Алексей Текслер уже обсудил с директором Евразийской федерации онкологии Сомасундарамом Субраманианом. На этой же встрече была подписана Челябинская противораковая декларация.

Ранее предполагалось, что летом 2020 года в Челябинске пройдут все мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что мероприятия с участием глав государств будут перенесены в Санкт-Петербург.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...