Челябинская звезда Playboy примет участие в «Битве экстрасенсов»

Мария Лепеть известна как модель Playboy и Maxim Фото: официальный instagram @marylepet

Уроженка Челябинска Мария Лепеть, известная как модель журналов Playboy и Maxim, примет участие в шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Уралочке удалось преодолеть этап кастинга в 20-й сезон шоу.

«Мария Лепеть прошла кастинг в новый сезон „Битвы экстрасенсов“», — говорится на странице модели во «ВКонтакте». Известно, что Лепеть удалось пройти этап отбора в шоу, где нужно было угадать, что находится в конверте, и рассказать о незнакомом человеке.

На своей странице в соцсети Лепеть часто делится эзотерическими советами, мыслями, а также публикует откровенные снимки. О себе челябинка пишет так: «Экстрасенс. Писатель».

На данный момент уроженка Челябинска участвует в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». Лепеть вошла в число 12 финалисток. Конкуренцию ей составили также Екатерина Котаро из Екатеринбурга и Алина Горохова из Перми.