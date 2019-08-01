Челябинская звезда Playboy примет участие в «Битве экстрасенсов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт / официальный instagram @marylepet / Екатеринбург, лепет мария
Мария Лепеть известна как модель Playboy и MaximФото: официальный instagram @marylepet

Уроженка Челябинска Мария Лепеть, известная как модель журналов Playboy и Maxim, примет участие в шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Уралочке удалось преодолеть этап кастинга в 20-й сезон шоу.

«Мария Лепеть прошла кастинг в новый сезон „Битвы экстрасенсов“», — говорится на странице модели во «ВКонтакте». Известно, что Лепеть удалось пройти этап отбора в шоу, где нужно было угадать, что находится в конверте, и рассказать о незнакомом человеке.

На своей странице в соцсети Лепеть часто делится эзотерическими советами, мыслями, а также публикует откровенные снимки. О себе челябинка пишет так: «Экстрасенс. Писатель».

На данный момент уроженка Челябинска участвует в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». Лепеть вошла в число 12 финалисток. Конкуренцию ей составили также Екатерина Котаро из Екатеринбурга и Алина Горохова из Перми.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...