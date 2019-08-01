Анна Ануфриева не прошла очный кастинг Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-чиновница из Тюмени Анна Ануфриева не смогла пройти в число 12 финалисток конкурса Playboy «Девушка года — 2019». Информация об этом опубликована на официальном сайте издания. Ранее «URA.RU» сообщало, что Ануфриевой пришлось оставить госслужбу из-за скандальной фотосессии для мужского журнала.

Несмотря на то, что тюменка некоторое время лидировала по количеству лайков под своими фотографиями, по условиям конкурса, финалисток выбирает редакция после очного кастинга. Этот этап Ануфриева пройти не смогла. Получить оперативный комментарий от экс-чиновницы не удалось — ее телефон оказался выключенным.

В число 12 лучших участниц прошли три девушки с Большого Урала: Екатерина Котаро (Екатеринбург), Алина Горохова (Пермь). Мария Лепеть (Челябинск). Следующий этап конкурса пройдет с 1 по 9 сентября — одну девушку выберут по итогам голосования посетителей сайта, еще троих отберет жюри, в которое вошли певица Анна Седокова, шоумен Тимур Батрутдинов, блогер и юморист Давид Манукян и члены редакции Playboy Russia.

Победительница конкурса будет объявлена до 14 октября. В прошлом году «Девушкой года Playboy Russia» стала тюменка Лидия Пономарева.

Екатерина Котаро, Екатеринбург Фото: PlayboyRussia

Алина Горохова, Пермь Фото: PlayboyRussia