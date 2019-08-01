Жильцов статусного ЖК в Екатеринбурге угрозами заставляют выбивать долги с соседей

Управляющая компания ЖК «Миллениум» в Екатеринбурге объявила бойкот жителям, вынуждая их требовать уплату долгов по ЖКХ с соседей. С территории убрали охрану и пообещали закрыть придомовую парковку, если долги не будут погашены, при этом в ЖК проживает более 1000 человек.
«В управляющей компании нам сказали, что не будут заниматься сбором задолженностей: „Хотим, чтобы это делали вы — ходите по квартирам и выбивайте долги“. Вчера сняли всю охрану и консьержей, открыли шлагбаумы», — рассказал «URA.RU» житель «Миллениума».
Представители УК разместили объявление о закрытии парковки с 12 августа, если к этой дате 100% собственников не погасят долги. «С нами не идут на контакт. Ведут они себя как в 90-е — разговаривают по-хамски, с явными угрозами. И это все на фоне того, что на городских порталах постоянно рекламируется этот жилой комплекс», — отметил собеседник агентства.
Житель «Миллениума» добавил, что конфликт с УК продолжается уже давно и начался с необоснованного роста общедомовых отчислений с 30 рублей до 700. «Ежемесячно мы платим 1,5 тысячи рублей за „контроль доступа на территорию“. В итоге весной УК убрала круглосуточных консьержей, вместо охраны оставили „контролеров“, которые просто смотрят, как с территории воруют велосипеды и бьют детей», — рассказал он. «Парковочный» шантаж, по словам жителя, УК в первый раз использовала при голосовании за новые условия проживания. «Ставить машину там больше физически негде, поэтому все испугались и проголосовали „за“», — сказал собеседник «URA.RU».
Получить комментарий в управляющей компании оперативно не удалось — там попросили направить вопросы по почте. Руководства УК на месте не оказалось.