Свердловская область потратит миллиарды, чтобы избежать школьного коллапса

В 2019 году в области начнут работу семь новых школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Свердловской области до 2022 года построят и реконструируют 24 школы — в том числе в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в департаменте информполитики главы региона.

«В 2019 году в эксплуатацию будут введены семь объектов. На эти цели направлено более 5,6 миллиардов рублей», — отметили в департаменте. Из них более миллиарда рублей — средства федерального бюджета, а 3,4 млрд выделены из бюджета региона. Среди новых объектов — школа на 1275 мест в районе «Южный» Каменска-Уральского и школа в «Муринских прудах» в Нижнем Тагиле (1200 мест). В 2020 году в Свердловской области начнут работу 10 новых школ, а в 2021 — еще семь учреждений.

В рамках нацпроекта «Образование» строятся школы в Каменске-Уральском, Невьянске и Ревде. О выделении средств на строительство последней 31 июля заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что дефицит мест в школах города в ближайшие шесть лет может вырасти в пять раз и превысить показатель в 40 тысяч. Чтобы этого избежать, власти пересматривают подход к строительству образовательных учреждений.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые должны быть реализованы к 2024 году. Они охватывают самые проблемные сферы, в которых необходимо достичь улучшения показателей: здравоохранение, образование, демография, экология и другие.