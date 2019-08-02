Эксперт по антивирусам назвал главные недостатки заклеивания камер скотчем

Заклеивание камеры ноутбука не защитит интернет-пользователя от мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества. Об этом заявили в «Лаборатории Касперского».

«Физическое заклеивание камеры — это действенный, но не самый эффективный метод защиты. Такая мера позволяет избежать наблюдения, но не защищает, от прослушивания через встроенный микрофон. Заклеить микрофон вообще крайне сложно: через изоленту все равно все слышно», — рассказал RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов.

Он подчеркнул, что пользователи не всегда могут понять, действительно ли камера записывает происходящее вокруг. Поэтому защититься от киберпреступников заклеивание камеры компьютера не поможет.

Ранее Роскачество выступило с рядом рекомендаций пользователям смартфонов и ноутбуков по соблюдению «цифровой гигиены». Так, россиянам предложили заклеивать камеры и микрофоны на устройствах. Между тем хакер Александр Варской пояснил «URA.RU», что это предложение выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие, более изящные способы уберечься от слежки.