Эксперт по антивирусам назвал главные недостатки заклеивания камер скотчем

Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества. Об этом заявили в «Лаборатории Касперского».
«Физическое заклеивание камеры — это действенный, но не самый эффективный метод защиты. Такая мера позволяет избежать наблюдения, но не защищает, от прослушивания через встроенный микрофон. Заклеить микрофон вообще крайне сложно: через изоленту все равно все слышно», — рассказал
Он подчеркнул, что пользователи не всегда могут понять, действительно ли камера записывает происходящее вокруг. Поэтому защититься от киберпреступников заклеивание камеры компьютера не поможет.
Ранее Роскачество выступило с рядом рекомендаций пользователям смартфонов и ноутбуков по соблюдению «цифровой гигиены». Так, россиянам предложили заклеивать камеры и микрофоны на устройствах. Между тем хакер Александр Варской пояснил «URA.RU», что это предложение выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие, более изящные способы уберечься от слежки.