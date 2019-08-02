Югорчанин, убивший полицейского, продолжал резать его ножом даже после 13 пулевых ранений

Убийца до последнего оказывал сопротивление полицейским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появились подробности убийства полицейского в Сургуте. Перед смертью в нападавшего, бывшего сотрудника МЧС Филиппа Иноземцева, разрядили почти две полных обоймы из пистолета Макарова, но он все равно оказывал сопротивление. Об этом «URA.RU» рассказали источники в правоохранительных органах.

«Иноземцев находился под воздействием наркотических веществ. Он вел себя неадекватно до приезда полиции. Его одежда была окровавлена, потому что он пытался порезать себя», — сообщил инсайдер.

Также в интернете появилось видео происшествия, размещать которое в СМИ запрещено законом. Там видно, как Иноземцев практически не реагирует на выстрелы и продолжает попытки напасть с ножом на второго полицейского. Сама видеозапись начинается с того, как один из стражей порядка — Ильмир Ханов — уже лежит без сознания, а его напарник пытается остановить напавшего на наряд ППС бывшего пожарного. Заканчивается видео тем, как, уже имея больше десятка пулевых ранений, преступник доползает до тела Ханова и наносит тому несколько ударов ножом в шею. Только после этого прибывает подкрепление.

Ранее «URA.RU» писало, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник полиции. Его коллега получил ранение, но уже находится в стабильном состоянии в одной из больниц города.