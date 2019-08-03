02 августа 2019
01 августа 2019

В Югре простились с полицейским, которого убил бывший сотрудник МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., цветы, фуражка, милиция, полиция
На прощание с Ильмиром Хановым пришли больше ста человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте состоялась церемония прощания с полицейским Ильмиром Хановым, которого 1 августа убил бывший сотрудник МЧС. Проститься с сержантом, которому было 25 лет, пришли больше ста человек.

На церемонии присутствовали близкие Ханова, сослуживцы и высокопоставленные лица. Мероприятие посетили глава Сургута Вадим Шувалов и начальник городского УМВД Руслан Кондрашов. «Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута», — приводит «Комсомольская правда» слова Кондрашова.

Ханов был убит при исполнении служебных обязанностей. На него напал экс-сотрудник МЧС Филипп Иноземцев, который нанес полицейскому несколько ударов ножом. Коллега Ханова был ранен, он применил табельное оружие и убил нападавшего. Как уточняет телеканал 360, бывший сотрудник МЧС был неоднократно судим.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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