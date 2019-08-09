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На пермский оборонный завод под видом отечественных поставлялись станки из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Общество с ограниченной ответственностью «Маг Свет». Магнитогорск, токарный станок, производство, инструментальный цех
Речь идет о токарных станкахФото: Илья Московец © URA.RU

Группа компаний «Промойл» поставляла китайские станки, выдавая их за отечественные, пермскому оборонному заводу «Машиностроитель». К такой версии склоняются сотрудники местного УФСБ, которые расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Промойл», судя по договору, который компания заключила с пермским заводом в 2015 году, должна была поставить, смонтировать и ввести в работу российские металлорежущие станки за 98 миллионов рублей, выделенные федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011—2020 годы». Следователи считают, что у «Промойл» не хватало ресурсов, чтобы создать станки: компания купила их у китайских компаний Everox Industrial, HO Chun Machinery и Akira Seiki.

«Для этого заключались вполне официальные внешнеэкономические контракты. Китайские эмблемы сдирались, а на станки наносилась символика компании, когда оборудование проходило через таможню», — цитирует «Коммерсант» анонимного источника, знакомого с ситуацией.

«Промойл» обманул оборонный завод, чтобы завысить стоимость станков, считают следователи. По их словам, компания незаконно получила 40 миллионов рублей из бюджета и обналичила их через подконтрольные фирмы. Но «Промойл» сотрудничал не только с «Машиностроителем»: следователи проверят контракты с другими оборонными предприятиями, с которыми «Промойл» заключил сделки на сумму более миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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