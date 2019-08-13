Силовики завели дело на чиновников челябинского города

Прокуратура инициировала уголовное дело на чиновников Коркино Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело после проверки работы администрации Коркино. Чиновников подозревают злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Проверка проводилась по обращению группы предпринимателей, которым мэрия запретила устанавливать ларьки и павильоны. Одновременно чиновники разрешили группе других бизнесменов без договоров разместить такие же временные нестационарные объекты на площади имени Ленина в центре города. Материалы проверки прокуратура передала в следственный комитет, возбудивший уголовное дело.

В апреле сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Коркинскому району проводили обыск и выемку документов в администрации города. По данным «URA.RU», оперативники также проверяли жалобу предпринимателей на чиновников.