Пермскому предприятию удалось сэкономить 1,3 млн рублей на отоплении

Платежи были насчитаны некорректно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство манежа «Спартак» обратилось с жалобой в управление антимонопольной службы на действия тепловиков, насчитавших спортобъекту 1,5 млн рублей за отопление, сообщили «URA.RU» в антимонопольном органе. Руководство спортивного центра посчитало, что платежи были насчитаны некорректно.

«При наличии счетчиков компания выставила счет за февраль и март 2019 года исходя из нормативов на сумму более 1,5 млн рублей. При этом законных оснований, для отказа в расчете платы за тепло исходя из показаний прибора учета, у теплоснабжающей компании не имелось», — указали в УФАС. Таким образом, «Спартаку» удалось избежать переплаты за отопление в 1,3 млн рублей.

В «Т Плюс» информагентству пояснили, что манеж «Спартак» своевременно не переоформил документы на прибор учета тепловой энергии. Из-за этого теплоэнергетики производили расчет за тепло по нормативу. «При повторном допуске замечаний к оборудованию не выявлено, разногласия были урегулированы и произведен перерасчет исходя из показаний прибора», — указали в компании.

Ранее «URA.RU» сообщало, что спортивный объект оказался в сложной финансовой ситуации, поэтому мэрия Перми приняла решение его выкупить.