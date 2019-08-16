Умерла принцесса Нидерландов

Принцесса скончалась в своих покоях во дворце в Гааге Фото: wikipedia.org

Голландская принцесса Кристина скончалась на 73-м году жизни. Информация об этом распространила пресс-служба правительства Нидерландов.

«Принцесса ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге», — отмечается в сообщении голландского кабмина.

Последние годы принцесса Кристина страдала от онкологического заболевания, отмечает Life.ru . По данным СМИ, у нее был диагностирован рак костей. Официальное прощание с Кристиной состоится в королевском дворце в закрытом от прессы и общественности режиме, подчеркивают власти Нидерландов.

Принцесса Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Названная принцессой Марейке, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Позднее она изменила свое имя на Кристину. Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс. Принцесса была крайне медийной личностью, она довольно часто появлялась на публичных мероприятиях и неоднократно давала интервью телеканалам. Несколько раз она высказывалась и по актуальным вопросам европейской и голландской политики.