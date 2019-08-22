В части на Урале нашли мертвым бойца Росгвардии

Сотрудник Росгвардии погиб в воинской части Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

34-летнего военнослужащего Росгвардии нашли мертвым в воинской части в Снежинске Челябинской области. В силовом ведомстве уже официально подтвердили эту информацию.

«Да, это действительно наш военнослужащий-контрактник, его тело было обнаружено в воинской части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели. Причины трагедии носят исключительно личный характер», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Изначально о гибели сотрудника Росгвардии сообщила южноуральская правозащитница Валерия Приходкина. Трагедия, по ее данным, произошла 17 августа. Общественница утверждает, что в этот день в воинской части было обнаружено тело бойца с огнестрельным ранением.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в июле мужчина в форме Росгвардии был найден застреленным в Лысьве Пермского края. Предполагалось, что он мог совершить самоубийство. Позднее в силовом ведомстве официально заявили, что погибший местный житель не является сотрудником Росгвардии.