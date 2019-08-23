Замещать губернатора Алексею Орлову разрешили, а вот вести заседание правительства нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

График губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева резко изменился. Запланированное на утро 23 августа заседание регионального правительства было перенесено на следующую неделю. Днем ранее, 22 августа, ожидалось, что глава Среднего Урала выйдет из отпуска, который начался 18 августа.

Члены областного правительства рассказали «URA.RU», что узнали о переносе только накануне вечером. По их данным глава региона «пока не вернулся из Москвы и там же проведет выходные». При этом, чиновники особо отметили, что ведение заседания правительства не было делегировано заместителям.

«Правительство мог провести [и.о. губернатора и его первый зам Алексей] Орлов, поскольку и [вице-губернатор по политике Сергей] Бидонько пока в отпуске. Такая практика уже имела место. Но почему-то в этот раз Евгений Владимирович ничего такого не поручил. Не доверяет?», — поделился вопросом, звучащим сегодня в кулуарах власти, собеседник агентства.

Уточнить информацию по этому поводу в департаменте информполитики региона оперативно не удалось.